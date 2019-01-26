Olcay Şahan af bekliyor!
26 Ocak 2019, Cumartesi
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af bekliyor!

Olcay Şahan af bekliyor!

bırakılan Olcay takıma dönmek istiyor. Yönetim son kararı Karaman’a bıraktı.

Fırtına'da yönetim ve teknik heyet kararıyla bırakılmıştı. Yönetim, tecrübeli futbolcuya "Kendine kulüp bul" derken 31 yaşındaki oyuncu ise "Kalacağım" cevabını vermişti. Devre arası kampına götürülmeyen Olcay kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Yıldız isim, pazartesi günü bordo-mavili yönetimle bir araya gelecek. Tecrübeli futbolcu af beklediğini iletecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları konuyu önce kendi aralarında görüşecek. Ardından teknik direktör 'a
da fikrini soracak. Son karar verilecek.
  1. 26.1.2019
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