‘Bizim evlatlarımız’
26 Ocak 2019, Cumartesi
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‘Bizim evlatlarımız’

‘Bizim evlatlarımız’

, Sosa, Pereira ve Onazi’nin yokluğunda gençlere güvence verdi. Deneyimli hoca “Yenile yenile öğrenecekler” dedi.

Bu sezon 'un yaptığı çıkışta büyük rol oynayan , genç oyuncularına moral verdi. , Joao Pereira, Ogenyi Onazi gibi takımın lokomotifi olan oyuncuların yokluğunda genç isimlere önemli görev düştüğünü söyleyen Karaman, bordo-mavili kulübün onların elinde yükseleceğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Taraftar içinde bulunduğumuz durumun farkında ve bize destek veriyor. Gençleri oynatıyoruz. Onlar bizim evladımız. Yenilecekler, dayak yiyecekler, gol atacaklar, kaçıracaklar. Böyle olgunlaşıp öğrenecekler" dedi. Karaman gençlerin hatalarını kaldırabileceklerini belirtti.

KARAMAN'A 'ÖZEL' ZiYARET
Bordo-mavili kulübün dün yaptığı çalışmada konukları vardı. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve , Fırtına'nın antrenmanını ziyaret etti. Özel Harekat Polisleri, teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdiler. Toplum Destekli Polis biriminin organizasyonunda kimsesiz çocuklar da formalarıyla idmana geldiler. Ünal Karaman ve futbolcularla tanışma fırsatı yakaladılar.

SIVAS HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
'in 19. haftasında ile karşılaşacak olan Karadeniz Fırtınası çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.

'HER GECENİN BİR GÜNDÜZÜ VAR'
Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. maçını geride bıraktıklarını ima eden 21 yaşındaki savunmacı "Her gecenin bir gündüzü var" diyerek geleceğe yönelik umut dağıttı.

JOSE SOSA YETİŞEMEDİ
Sezonun ilk yarısında sakatlanan, 50 gündür tedavisine devam edilen Jose Sosa oynayacak duruma gelmedi. Arjantinli yıldız bu hafta Sivasspor maçında da forma giyemeyecek. Takımdan ayrı hafif tempolu koşan Sosa'nın Ankaragücü maçına yetişme ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.

'EKUBAN HIRSLI'
Teknik direktör Ünal Karaman'ın "Daha iyi olacak" dediği Caleb Ekuban'ı hırs bastı. Başarılı futbolcu, Başakşehir yenilgisini unuttuklarını, Sivasspor'u mağlup ederek camiaya 3 puan hediye edeceklerini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu taraftarın desteğini sürdürmesini istedi.

EKSİKLER CAN SIKIYOR
Trabzonspor'da Sosa, Onazi ve Pereira'nın aynı anda olmaması Ünal Karaman'ı zorluyor. Sosa (822), Onazi (850) ve Pereira (779) en fazla isabetli pas yapan oyuncular. Ayrıca ceza sahasına en fazla top atan da bu üçlü. Pereira ve Sosa 6'şar asistle de takımı taşıyorlardı.

HOSSEİNİ VE AMİRİ GECİKTİ
Asya Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Durum böyle olunca da Trabzonspor'un futbolcuları Majeed Hosseini ile Vahid Amiri'nin dönüşü gecikiyor. Bordo-mavili oyuncuların formasını giydiği İran, çeyrek finalde kupanın favorilerinden Japonya ile eşleşti. Camia dönüşlerini bekliyor.
  1. 26.1.2019
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