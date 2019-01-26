‘Bizim evlatlarımız’
Ünal Karaman, Sosa, Pereira ve Onazi’nin yokluğunda gençlere güvence verdi. Deneyimli hoca “Yenile yenile öğrenecekler” dedi.
KARAMAN'A 'ÖZEL' ZiYARET
Bordo-mavili kulübün dün yaptığı çalışmada konukları vardı. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Özel Harekat Polisleri, Fırtına'nın antrenmanını ziyaret etti. Özel Harekat Polisleri, teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdiler. Toplum Destekli Polis biriminin organizasyonunda kimsesiz çocuklar da formalarıyla idmana geldiler. Ünal Karaman ve futbolcularla tanışma fırsatı yakaladılar.
SIVAS HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Karadeniz Fırtınası çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.
'HER GECENİN BİR GÜNDÜZÜ VAR'
Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Medipol Başakşehir maçını geride bıraktıklarını ima eden 21 yaşındaki savunmacı "Her gecenin bir gündüzü var" diyerek geleceğe yönelik umut dağıttı.
JOSE SOSA YETİŞEMEDİ
Sezonun ilk yarısında sakatlanan, 50 gündür tedavisine devam edilen Jose Sosa oynayacak duruma gelmedi. Arjantinli yıldız bu hafta Sivasspor maçında da forma giyemeyecek. Takımdan ayrı hafif tempolu koşan Sosa'nın Ankaragücü maçına yetişme ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.
'EKUBAN HIRSLI'
Teknik direktör Ünal Karaman'ın "Daha iyi olacak" dediği Caleb Ekuban'ı hırs bastı. Başarılı futbolcu, Başakşehir yenilgisini unuttuklarını, Sivasspor'u mağlup ederek camiaya 3 puan hediye edeceklerini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu taraftarın desteğini sürdürmesini istedi.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Trabzonspor'da Sosa, Onazi ve Pereira'nın aynı anda olmaması Ünal Karaman'ı zorluyor. Sosa (822), Onazi (850) ve Pereira (779) en fazla isabetli pas yapan oyuncular. Ayrıca ceza sahasına en fazla top atan da bu üçlü. Pereira ve Sosa 6'şar asistle de takımı taşıyorlardı.
HOSSEİNİ VE AMİRİ GECİKTİ
Asya Kupası'nda İran yoluna doludizgin devam ediyor. Durum böyle olunca da Trabzonspor'un futbolcuları Majeed Hosseini ile Vahid Amiri'nin dönüşü gecikiyor. Bordo-mavili oyuncuların formasını giydiği İran, çeyrek finalde kupanın favorilerinden Japonya ile eşleşti. Camia dönüşlerini bekliyor.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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