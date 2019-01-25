Ünal Karaman gençlere güveniyor
Süper Lig'in ilk yarısında genç oyuncularının sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkıntısı yaşadığı bu süreçte yine gençlere güveniyor.
Gençler en önemli koz olacak
Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'e sürekli ilk on birde görev veren deneyimli çalıştırıcı, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde bu isimlerin yanına yeni isimler eklemeyi de planlıyor. Özelikle ilk yarıdaki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında önemli işlere imza atan ve sergiledikleri performans ile büyük bir beğeni kazanan genç isimler, Demir Grup Sivasspor maçında da Karaman'ın en önemli kozları olacak. Kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdan A Takım kadrosuna katılan oyunculardan yeni isimleri kadroya monte ederek zorlu süreci aşmaya çalışacak.
Karaman motive ediyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yönetimle birlikte radikal kararlar aldığı sezonda, mevcut kadrosunda yer alan oyuncuları motive etmesi ve hazırlamasıyla da ön plana çıkıyor. Oyuncuların futbol yaşantıları hakkında önemli kararlar vermesi, takımı sahiplenmesi Karaman'ın, ortaya çıkarmış olduğu takım ruhunun en önemli göstergesi. Antrenmanlar öncesi oyuncularıyla bir araya gelmeye özen gösteren bordo-mavili takımın teknik direktörü, geçmişten örnekler vererek, takımın şehir için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların bu konuşmalardan oldukça etkilendikleri ve bunun da antrenmanlar ile maçlarda ortaya konulan mücadeleye yansıdığı belirtiliyor.
- 25.1.2019 13:11
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ünal Karaman gençlere güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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