Gözü A Milli Takım’da – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Gözü A ’da

Gözü A Milli Takım’da

gönderildikten sonra eldivenleri alan , performansıyla A 'ı zorluyor.

gönderildikten sonra eldivenleri alan , performansıyla A 'ı zorluyor. Lucescu'nun gözüne girmeye çalışan genç file bekçisi, iki aylık periyodu iyi değerlendirip Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kadroda yer almayı hedefliyor.

  1. 25.1.2019
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