VAR isyanı! 'Kara kutu açılsın'

Haluk Şahin, VAR diyaloglarının açıklanmasını talep etti. Şahin, Başakşehir karşılaşmasında sonuca direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

BU UÇAK NEDEN DÜŞTÜ!

TÜM maçların VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğine belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek için o kara kutunun açılmasını istiyoruz. Süper Lig'deki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Mesela Hollanda Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.

MELER'E DAVA

Trabzonspor Taraftarları Derneği, Başakşehir maçının hakemleri Halil Umut Meler Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Canhanoğlu, VAR hakemi Fırat Aydınus hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Gökhan Altıntaş, "Görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, 6 bin 222 sayılı kanuna muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

Doğan, twitter'dan yaptığı açıklamada kazanılan Kıbrıs Kupası resmini kullandı. Trabzonspor'da hakem hatalarına tepki dinmiyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, gösterdikleri tepkinin asla bir maçlık olmadığını, tüm takımların canının yanmasından ötürü olduğunu söyledi. Doğan, "Trabzonspor'umuzun temsil ettiği değerler; köklerinden gelir. Bu büyük camia hiçbir zaman imtiyaz istemedi! Yalnızca sporun ruhuna uygun bir düzen beklendi. Yönetenlerin adaletli davranması, alın terine saygı göstermesi bize yeterdi" ifadelerini kullandı.

DERBİDE SAHADA

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Sosa düz koşulara başladı. Arjantinli yıldızın Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında da oynatılmayacağı, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de yer alacağı kaydedildi. Sosa, "Yakın zamanda sahalara dönmek istiyorum" diye konuştu.