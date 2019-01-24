Olcay Şahan düğümü
24 Ocak 2019, Perşembe
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Olcay Şahan düğümü

Yönetimin ısrarı sürüyor… İkinci yarı öncesinde ekonomik yükten kurtulmak için Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran; Olcay’ı da göndermek isteyen bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu konusunda şu ana kadar bir mesafe kat edemedi.

Son olarak futbolcunun menajerliğini yapan ağabeyi ile görüşen Fırtına'nın, "İçerde biriken alacakları karşılığında sözleşmesini feshedelim" teklifini ilettiği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

  1. 24.1.2019
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