Olcay Şahan düğümü
Yönetimin Olcay Şahan ısrarı sürüyor… İkinci yarı öncesinde ekonomik yükten kurtulmak için Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran; Olcay’ı da göndermek isteyen bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu konusunda şu ana kadar bir mesafe kat edemedi.
Son olarak futbolcunun menajerliğini yapan ağabeyi ile görüşen Fırtına'nın, "İçerde biriken alacakları karşılığında sözleşmesini feshedelim" teklifini ilettiği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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