Joao Pereira'dan mesaj! 'Yakında...'
Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan ve 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Joao Pereira, kişisel sosyal medya hesabından Bordo-Mavili taraftarlara mesaj gönderdi.
En kısa zamanda geri dönmek istediğini söyleyen Portekizli sağ bek, "Bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Benim için gerçekten zor bir dönem fakat futbolda bu tür olaylar yaşanabiliyor. Şimdi tedavime odaklanmalıyım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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