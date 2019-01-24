Joao Pereira'dan mesaj! 'Yakında...'
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan mesaj! 'Yakında...'

Joao Pereira'dan mesaj! 'Yakında...'

Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan ve 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan , kişisel sosyal medya hesabından Bordo-Mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

En kısa zamanda geri dönmek istediğini söyleyen Portekizli sağ bek, "Bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Benim için gerçekten zor bir dönem fakat futbolda bu tür olaylar yaşanabiliyor. Şimdi tedavime odaklanmalıyım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.

  1. 24.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Joao Pereira'dan mesaj! 'Yakında...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN