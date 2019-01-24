Çeyrek altın

Bu sezon Ziraat Türkiye Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi. Son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesir Baltok'u Trabzon'da 2-1 yenen Fırtına dün de 3-1 galip geldi ve turu geçti. 600 kadar taraftarın desteği ile maça iyi başlayan bordo-mavili takım, 32'de Novak ile öne geçti. Tribünleri tamamen dolu olduğu ev sahibi 2 dakika sonra Beleck ile cevap verdi: 1-1.

ABDÜLKADİR PARMAK, TRABZONSPOR'U ŞAHLANDIRDI

Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesir filelerini 2 defa sarsan 24 yaşındaki yıldız, Fırtına'yı çeyrek finale taşıdı. Diğer golü Novak attı, Beleck cevap verdi.

İkinci devrede ise Abdülkadir Parmak fırtınası başladı. Muhteşem bir performans sergilelen 24 yaşındaki orta saha, 59'da İbanez'in muz ortasına kafayı vurup takımını öne geçirdi: 2-1. 87'de kendi başlattığı atakta yine İbanez'in pasında skoru belirleyen Parmak, gecenin parlayan yıldızı oldu. Sol açıkta oynayan İbanez de gecenin kahramanlarından biri olmayı başardı.

Kaptan Yusuf

Fırtına'da birinci kaptan Sosa ile ikinci kaptan Pereira'nın sakatlıkları nedeniyle Balıkesirspor karşılaşmasına Yusuf Yazıcı kaptan olarak çıktı. Yusuf dün takımı bir maestro gibi yönetti, harika bir serbest vuruşu da direkten döndü.

Direk kabusu 13'e yükseldi

Bordo-mavililer bu sezon ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Düne kadar 11 kez direğe takılan Karadeniz ekibi dün de aynı kaderi yaşadı. 20. dakikada serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın harika vuruşu direkten dönerken, 57'de Ekuban direğe takımdı. Fırtına'nın bu sezon 13 topu direkten dönmüş oldu.

Hem sol bek hem forvet!

Çek savunma futbolcusu, Trabzonspor'daki 7, genel kariyerindeki ise 47. golünü dün kaydetti.

Karadeniz ekibinin sol beki Novak, gollerine devam ediyor. Geçen sezon attığı 6 golle 2018'in en skorer ismi olan Çek savunmacı dün de Balıkesir'i boş geçmedi. Ülkesinde Jablonec'te 15, Zilin'de 9, Danimarka'nın Midtjylland takımında 16 gol atan 28 yaşındaki futbolcu 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 7 kez fileleri sarstı.