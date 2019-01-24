4 sevk birden
Başakşehir maçının ardından Fırtına’dan PFDK’ya 4 sevk yapıldı.
"Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bordo-mavili kulüp PFDK'ya verilirken, yönetici Haluk Şahin 'sportmenliğe aykırı açıklamalar', Özer Bayraktar 'hakaret', kulüp görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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