4 sevk birden
24 Ocak 2019, Perşembe
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4 sevk birden

4 sevk birden

maçının ardından Fırtına’dan ’ya 4 sevk yapıldı.

"Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bordo-mavili kulüp 'ya verilirken, yönetici 'sportmenliğe aykırı açıklamalar', Özer Bayraktar 'hakaret', kulüp görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

  1. 24.1.2019
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