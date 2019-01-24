4 sevk birden

"Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bordo-mavili kulüp PFDK'ya verilirken, yönetici Haluk Şahin 'sportmenliğe aykırı açıklamalar', Özer Bayraktar 'hakaret', kulüp görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.