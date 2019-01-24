3 isme davet
U19 Milli Takımı’nın Slovenya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Trabzon'dan 2, 1461 Trabzon'dan da 1 oyuncu davet edildi. Teknik direktör Şenol Ustaömer tarafından açıklanan aday kadroda Fırtına'dan Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve 1461 Trabzon'dan Burak Temir yer aldı.
ÖZEL PROGRAM
Sezonun ikinci yarısında fazlasıyla forma şansı bulması beklenen genç oyuncuların A takımla aynı antrenman temposunu yakalamaları için kendilerine özel program uygulanacak. Bu program sayesinde kısa süre içerisinde A takımla aynı seviyeye çıkmaları beklenen genç isimlerin özverili çalışmaları teknik heyetin moralini yükseltiyor.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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