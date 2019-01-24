3 isme davet

Trabzon'dan 2, 1461 Trabzon'dan da 1 oyuncu davet edildi. Teknik direktör Şenol Ustaömer tarafından açıklanan aday kadroda Fırtına'dan Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve 1461 Trabzon'dan Burak Temir yer aldı.

ÖZEL PROGRAM

Sezonun ikinci yarısında fazlasıyla forma şansı bulması beklenen genç oyuncuların A takımla aynı antrenman temposunu yakalamaları için kendilerine özel program uygulanacak. Bu program sayesinde kısa süre içerisinde A takımla aynı seviyeye çıkmaları beklenen genç isimlerin özverili çalışmaları teknik heyetin moralini yükseltiyor.