Trabzonspor'da hedef çeyrek final
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'da hedef çeyrek final

Trabzonspor'da hedef çeyrek final

, 2-1’in rövanşında deplasmanında kupada turlamak istiyor.

Ziraat 'nı kazanmayı hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Baltok'u 2-1 yenen Fırtına, bugün deplasmanda rakibi karşısında gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. 'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Hugo Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek. Eksik futbolcu sayısı fazla olan bordo- mavililerde teknik direktör 'ın Murat Cem ve Abdülkadir Parmak gibi isimlere forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER



NASIL TUR ATLAR

İlk maçı 2-1 alan Trabzonspor, bugün 1-0 yenilirse elenir. 2-1'lik skorda karşılaşma uzarken 2 farklı her Balıkesirspor Baltok galibiyetinde tur atlayan takım kırmızı-beyazlılar olacak. Beraberlik ve Trabzonspor galibiyetlerinde ise bordo-mavililer çeyrek finale adını yazdıracak.

RAKiBiMiZ DiRENÇLi

Teknık direktör Ünal Karaman, kupa maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "İlk maçta gerçekten karşımızda çok iyi bir direnç gösteren ve futbol oynamaya çalışan Balıkesirspor vardı. İkinci maçta da aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Rakibimize saygı duyarak kazanmak adına mücadelemizi ortaya koyacağız. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak Balıkesir'den kupada bir üst tura çıkmış olarak dönmek istiyoruz" dedi.

PEREIRA ÜLKESiNE GiTTi

Başakşehir maçının 41. dakikasında sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira'nın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 34 yaşındaki sağ bek Trabzon'da yapılan tedavisinin ardından izin alarak ülkesi Portekiz'e gitti. İki hafta boyunca burada tedavisine devam edecek olan tecrübeli savunmacı, ardından Trabzon'a dönerek hafif tempolu çalışmalara başlayacak.

8 KEZ KUPAYI ALDI

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Stadı'nda Fenebahçe'yi 3-1 yenerek kupayı alan Fırtına, 9 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Kupada ilk kez 1974-1975'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi 8 kez kupayı müzesine götürdü.

14 KEZ FİNAL OYNADI

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. İkişer kez Beşiktaş ve , birer kez de Galatasaray, Bursaspor, ve karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu elde etti.

FENERBAHÇE'YE YENİLMİŞTİ

Trabzonspor, bu sezon 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak. En son 2012- 2013 sezonu final oynayan bordo-mavili takım, Ankara'daki maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş ve sahadan üzülerek ayrılmıştı.

SOSA KOŞULARA BAŞLADI

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , bir aylık aranın ardından koşulara başladı. Arjantinli oyuncu önceki gün yapılan antrenmanda takımda ayrı olarak koşu yaparken, hafta sonuna kadar kendisini deneyeceği ancak Sivas deplasmanında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

  1. 23.1.2019
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