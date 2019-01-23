Trabzonspor'da hedef çeyrek final

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Fırtına, bugün deplasmanda rakibi karşısında gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Hugo Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek. Eksik futbolcu sayısı fazla olan bordo- mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdülkadir Parmak gibi isimlere forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER





NASIL TUR ATLAR



İlk maçı 2-1 alan Trabzonspor, bugün 1-0 yenilirse elenir. 2-1'lik skorda karşılaşma uzarken 2 farklı her Balıkesirspor Baltok galibiyetinde tur atlayan takım kırmızı-beyazlılar olacak. Beraberlik ve Trabzonspor galibiyetlerinde ise bordo-mavililer çeyrek finale adını yazdıracak.



RAKiBiMiZ DiRENÇLi



Teknık direktör Ünal Karaman, kupa maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "İlk maçta gerçekten karşımızda çok iyi bir direnç gösteren ve futbol oynamaya çalışan Balıkesirspor vardı. İkinci maçta da aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Rakibimize saygı duyarak kazanmak adına mücadelemizi ortaya koyacağız. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak Balıkesir'den kupada bir üst tura çıkmış olarak dönmek istiyoruz" dedi.



PEREIRA ÜLKESiNE GiTTi



Başakşehir maçının 41. dakikasında sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira'nın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 34 yaşındaki sağ bek Trabzon'da yapılan tedavisinin ardından izin alarak ülkesi Portekiz'e gitti. İki hafta boyunca burada tedavisine devam edecek olan tecrübeli savunmacı, ardından Trabzon'a dönerek hafif tempolu çalışmalara başlayacak.



8 KEZ KUPAYI ALDI



En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Stadı'nda Fenebahçe'yi 3-1 yenerek kupayı alan Fırtına, 9 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Kupada ilk kez 1974-1975'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi 8 kez kupayı müzesine götürdü.



14 KEZ FİNAL OYNADI



Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. İkişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu elde etti.



FENERBAHÇE'YE YENİLMİŞTİ



Trabzonspor, bu sezon 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak. En son 2012- 2013 sezonu final oynayan bordo-mavili takım, Ankara'daki maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş ve sahadan üzülerek ayrılmıştı.

SOSA KOŞULARA BAŞLADI



Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Jose Sosa, bir aylık aranın ardından koşulara başladı. Arjantinli oyuncu önceki gün yapılan antrenmanda takımda ayrı olarak koşu yaparken, hafta sonuna kadar kendisini deneyeceği ancak Sivas deplasmanında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.