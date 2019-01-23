Haluk Şahin: "Kara kutunun açılmasını istiyoruz"
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, tüm Spor Toto Süper Lig maçlarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kritik hataların yapıldığını savunarak, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Trabzonspor Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayımlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz." diyen Şahin, şunları kaydetti:
"Sadece Trabzonspor'un karşılaşmaları değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela Hollanda 1. Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli?"
Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçı sonrasında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" iddiasıyla tedbirsiz olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
- 23.1.2019 16:29
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Haluk Şahin: "Kara kutunun açılmasını istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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