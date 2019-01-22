İspanya'daki VAR'da bir hakem haftada sadece bir maç yönetirken, bizde ise bu sayı 2-3 olabiliyor. VAR hakemi orada hafta başı bizde maç günü açıklanıyor.

MHK skandal bir karara imza atarak Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Fırat Aydınus'u 24 saat geçmeden Kasımpaşa-Rize karşılaşmasının VAR'ına atadı. Trabzonspor maçında hemen hiçbir pozisyona karışmayan Aydınus'a ödüllendirilir gibi hemen görevlendirilmesi tepki

çekti. Ancak MHK'nin uygulamaları bu yönde. Yani bir hakemi art arda görevlendirebiliyor.

FOTOMAÇ olarak yine VAR sisteminin uygulandığı İspanya'da durum nasıl diye inceledik ve bizden tamamen farklı uygulandığı ortaya çıktı. İspanya'da toplam 20 hakem maçları yönetiyor ve bir hakem haftada sadece bir maçta görevlendiriyor. Yani ya düdük çalıyor ya da VAR'da bulunuyor.

Ayrıca haftanın hakemleri ile birlikte VAR hakemleri de açıklanıyor. Türkiye'deki durumun yanlış olduğunu belirten futbol otoriteleri ve eski hakemler şu yorumları yapıyor: "Bizde tam anlamıyla sistemsizlik var.

VAR hakemi maçın başlamasına 4-5 saat kala açıklanıyor. Yani MHK bakıyor ve boşta kim varsa onu VAR hakemi yapıyor. Haftanın hakemleri ile birlikte VAR hakemleri de duyurulmalı. MHK başkanı Yusuf Namoğlu 'Kadrom yeterli' diyor ama sürekli aynı adamlara görev veriyor. VAR hakemi de sadece bir maç yönetmeli."

"KADROLU HAKEM Mİ?"

Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, hakem Meler ile ilgili geçtiğimiz yıl şu yorumu yapmıştı: "Meler'i Yusuf Namoğlu çok tutuyor. O kadar ki; FIFA talimatlarına uymamasına rağmen, FIFA'ya doğru olmayan beyanda bulunarak onu FIFA hakemi yaptı. Bir hakem hatalarına rağmen taltif ediliyorsa; benim aklıma 'Bu hakem yetenekli mi, yoksa seçilmiş mi?' sorusu geliyor.

Galatasaray-Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı. Bu atamayla birlikte Meler, Başakşehir'in 'kadrolu hakemi' olma yolunda ilerlemesini sürdürdü. Meler, ligin ikinci yarısında Başakşehir'in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları da yönetti. Çok mu başarılıydı?