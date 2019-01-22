Trabzonspor'da dev isyan! Tam 18 yanlış karar

Trabzonspor, Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler'e ateş püskürdü. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Meler'in hem Beşiktaş hem Başakşehir karşılaşmalarında puanlarını çaldığını belirtti. Meler'in sadece bir müsabakanın değil Süper Lig'in tamamına etki ettiğini belirten Şahin, ''Bu arkadaşımızın ve VAR sisteminin başında bulunan Fırat Aydınus'un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta TFF, sonra MHK, devamında Meler ve Fırat Aydınus'tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlikte yarış kızışa cak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor'un zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanmasından yanayız. Trabzonspor olarak bu iki hakemin ne şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulacağını takip edeceğiz. Bakacağız düdükleri 'gümüş'ten mi yoksa 'demir'den mi yapılmış? Bu hafta anlayacağız!" dedi.

HAKKIMIZ GASP EDiLDi

Şahin şöyle devam etti: "Meler'in Beşiktaş derbisinin kaderine etki edecek 7 yanlış kararı var. Buna rağmen Meler, bu maça tayin ediliyor. VAR'ın başındaki Fırat Aydınus ile beraber yönettiği maçta 11 yanlış kararıyla birlikte Trabzonspor'un hakkını ve emeğini gasp ediyorlar. Bu kadar yanlış kararların olduğu bir maçta VAR'a bir kez olsun gitmedi. Yani 'Devrim yaptık' şeklinde lanse edilen VAR'a gidilmeye gerek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Ekuban'ın pozisyonu net penaltı, kendisi de görüyor ama gidip izlemiyor. Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veriyor, kartına başvurmuyor. İrfan Can yaklaşık 30 saniye boyunca "Hadi lan" diye bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci sarıdan atmıyor. Hem Beşiktaş maçında hem de Başakşehir maçında Trabzonspor'un emeğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları sızlamadı."

'AH'LARI YERDE KALMAZ

Şahin, Trabzonspor olarak gençlere yatırım yaptıklarını da vurgulayarak, "Sahada bütün varlığıyla mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan bir takımımız vardı. Ama asıl işini yapması gerekenler ise bu lige hem sahada hem de masa başında ayar vermekle meşguldü. O çocukların 'ah'ı yerde kalmaz! Bakınız, yanlı hakem kararlarıyla Ankaragücü maçında 2, Beşiktaş maçında 2, Antalya maçında 2, Başakşehir maçında 3 olmak üzere 9 puanımız gasp edildi. Bir şehrin emekleri yine elbirliğiyle çalındı. Futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği müddetçe bugün yarın başka takımlarımız da aynı kaderi yaşayacaktır" dedi.

ALiCAN LAKOT NEDEN SESSiZ?

MHK Üyesi Trabzonlu Alican Lakot'u da eleştiren Şahin, "MHK'de bir arkadaşımız var. Alican Lakot orada ne iş yapıyor? Trabzonspor, ilk yarıda Beşiktaş karşısında resmen dövüldü. Abdülkadir'e yapılanlar ortada, Amiri'nin ayağında iki delik oluştu. Bunlara kart bile verilmedi. Aynı hakem yine en kritik maçımıza atandı. Bugün Pereira'nın burnundan kanlar akıyor, ayağı kırılmış. Ekuban'ın verilmeyen penaltısı var, Rodallega'ya verilmeyen fauller de var. Yediğimiz gollerin birinin öncesinde Abdülkadir'e faul var, bir diğerinde Arda, Ekuban'a faul yapıyor. Buna en çok ses çıkartması gereken arkadaşımız neden sessizdir, gerçekten merak ediyorum'' ifadesini kullandı.

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, A Spor'a yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Eğer bir takım şampiyon yapılacaksa bırakalım bu işi. İstanbul takımları kendi aralarında oynasın biz de Karadeniz ligi kuralım."

Haluk Şahin açıklamasını Beşiktaş derbisinde yapılan 7 hakem hatası ve Başakşehir karşılaşmasındaki 11 hakem hatasının dakika dakika anlatımıyla tamamladı.

BEŞiKTAŞ MAÇINDA 7 YANLIŞ KARARI VAR

Dakika 37: Medel, Abdülkadir Ömür'ü sırtından iterek faul yapıyor. Bariz gol şansı var. Karar devam. Serbest vuruş ve Medel'e kırmızı kart göstermesi gerekirken ne faul var ne de kırmızı kart!

Dakika 60: Caner, Abdülkadir Ömür'e kontratağa çıkarken faul yapıyor. Sarı kart verilmesi gerekirken sadece faul düdüğünü çalıyor.



Dakika 66: Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde yardımcı hakem ofsaytı kaçırdı. Bu hata VAR tarafından düzeltildi.

Dakika 77: Caner Erkin'in Abdülkadir Ömür'ün burnuna vurduğu faul direkt kırmızı kart olması gerekirken sarı kart veriyor. Bu futbolcuya eğer 60'ıncı dakikadaki faulü sonrası sarı kart verilmiş olsa en azından bu faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görecekti.



Dakika 79: Medel ceza sahası içinde Rodallega'ya net faul yapıyor. Penaltı olması gerekirken pozisyonu devam ettiriyor.



Dakika 90: Beşiktaşlı Adriano, Amiri'ye tabanla tekmelik bölgesine sert darbeli faul yapıyor. Net kırmızı kart olan pozisyona sadece faul verdi. Pozisyon durduğunda tedavi sırasında dördüncü hakemin uyarısıyla takım kaptanı Pereira itiraz nedeni ile sarı kart gördü.

Dakika 94: Hüseyin, Lens ikili mücadelesinde Hüseyin topa müdahale etmesine rağmen faul olmayan pozisyona faul verildi. Kullanılan serbest vuruş korner oldu ve sonrasında maç 2-2'ye geldi.



BAŞAKŞEHiR MAÇINDA 11 YANLIŞ KARARI VAR

Dakika 2: Korner atışında Rodallega'ya yapılan müdahale penaltı. Hakem devam diyor.

Dakika 3: Kornerde Hüseyin ile birlikte topa yükselen Clichy'e top çarparak kornere çıkmasına rağmen aut veriliyor.

Dakika 18: Pereira'ya Clichy tarafından yapılan sert müdahale sonrasında faul veriyor ama sarı kartını çıkartmıyor. Pereira itiraz edince ona sarı kart gösteriyor.

Dakika 27: Trabzonspor hücuma çıktığı anda Ekuban topa müdahale etmeye çalışıyor. Bu sırada ayağını topa sokan Mahmut'a temas olmamasına rağmen faul çalıyor ardından Ekuban'a sarı kart gösteriyor.

Dakiak 38: Arda'nın, Pereira'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında faul veriliyor. Arda'ya kart bile gösterilmiyor. Bu müdahale Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinin kırılmasıyla sonuçlanıyor.

Dakika 41: Başakşehir'in attığı ikinci gol öncesinde Abdülkadir'in ayaklarına önce Arda ardından Clichy tarafından basılıyor ama hareket faul olması gerekirken devam ettiriyor.

Dakika 46: Yusuf'un Mossoro'ya yaptığı müdahalede çekme veya engelleme olmamasına rağmen faul çalıyor, Yusuf'a sarı kart veriyor. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Başakşehir 3. golü kaydediyor.

Dakika 47: Bu gol öncesinde Arda, Ekuban'ı çekip topa doğru itiyor. Ekuban'ın dizine çarpan top golle sonuçlanıyor.

Dakika 67: Maçın 67'inci dakikasında sarı kart gören Irfan Can, bu dakikada hakeme el kol harekete yaparak "Hadi lan" sözlerine hakem ikinci sarı kartı göstermiyor. İrfan Can, yaklaşık yarım dakika boyunca bu hareketlerine devam ediyor.

Dakika 82: Trabzonspor 4'e 3 hücuma çıkarken Rodallega'nın omzuyla indirdiği topa elle oynama kararı verildi.

Goller, oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar ve kaleci Mert'in oyunu uzun süre soğutmasına rağmen 2. yarıya sadece 3 dakika ilave ediliyor.