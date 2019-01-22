Sosa: Koreografi gerçekten süperdi
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: gerçekten süperdi

Sosa: Koreografi gerçekten süperdi

Kaptan , karşılaşması sonrası grubuna ziyarette bulundu.

'nın sergilemiş olduğu koreografiden çok etkilendiğini söyleyen Arjantinli, bu nedenle ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. , koreografinin çizimini yapan Merve Sevim'e forma hediye etti.
  1. 22.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa: Koreografi gerçekten süperdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN