Halil Umut Meler en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı
Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 18 haftada en fazla Trabzonspor'un maçlarını yönetti. Toplamda 6 defa bordo-mavili takımın karşılaşmalarında görev alan Meler, bunların 4'ünde düdük çalarken, 1'er kez de VAR ve AVAR olarak hizmet verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı lider Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Bu maçta en çok konuşulan ise hakem Halil Umut Meler oldu. Özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini alan Meler, daha önce de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5 defa Trabzon temsilcisinin müsabakalarına atandı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin Meler yönetiminde kaybettiği tek maç da Başakşehir karşılaşması.
EN KRİTİK MAÇLARDA MELER
Halil Umut Meler, Trabzonspor'un bu sezon oynadığı en kritik maçlara atan isim olu. 32 yaşındaki hakem, bordo-mavililerin M.Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı mücadelelerde hakem olarak görev alırken, Galatasaray müsabakasının ise Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı (AVAR).
Meler'in aynı zamanda bu sezon karşılaşmalarında en fazla düdük çaldığı takım da Trabzonspor. 4 kez bordo-mavili takımın maçlarına atanan tecrübeli hakem, söz konusu mücadelelerde 19 defa sarı kartına başvurdu. Bu kartların 10'unu Karadeniz temsilcisine karşı kullanan H.Umut Meler, 9 kez ise rakip için kartını çıkardı.
Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Trabzonspor maçları şöyle:
4. hafta Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (AVAR)
7. hafta Trabzonspor: 4 - Kasımpaşa: 2 (VAR)
8. hafta Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Hakem)
13. hafta Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Hakem)
16. hafta Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Hakem)
18. hafta Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4 (Hakem)
- 22.1.2019 11:41
- Güncelleme: 22.1.2019 13:49
-
Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
-
Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
-
Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Halil Umut Meler en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.