"Ev yansa umrumda değil"
Hollanda’nın Arnhem kentinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Ümit ve Meryem Şenyer çifti, geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına “Bordo” ve “Mavi” ismini verdi.
Baba Şenyer, takım sevgisini "Bir gün Trabzonspor'un maçı var ve öyle oynuyor ki sanki Barcelona. Eşim aradı ve evi su bastığını söyledi. Ben de 'Ne suyu, Trabzon öyle oynuyor ki ev yansa gam yemem' dedim. Eve geldiğimde her taraf su içindeydi ama Trabzon yenmişti, önemi yok" diye konuştu.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
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austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
"Ev yansa umrumda değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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