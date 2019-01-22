"Ev yansa umrumda değil"
22 Ocak 2019, Salı
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"Ev yansa umrumda değil"

"Ev yansa umrumda değil"

Hollanda’nın Arnhem kentinde yaşayan taraftarı Ümit ve Meryem Şenyer çifti, geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına “Bordo” ve “Mavi” ismini verdi.

Baba Şenyer, takım sevgisini "Bir gün 'un maçı var ve öyle oynuyor ki sanki Barcelona. Eşim aradı ve evi su bastığını söyledi. Ben de 'Ne suyu, öyle oynuyor ki ev yansa gam yemem' dedim. Eve geldiğimde her taraf su içindeydi ama Trabzon yenmişti, önemi yok" diye konuştu.

  1. 22.1.2019
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