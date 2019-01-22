"Ev yansa umrumda değil"

Baba Şenyer, takım sevgisini "Bir gün Trabzonspor'un maçı var ve öyle oynuyor ki sanki Barcelona. Eşim aradı ve evi su bastığını söyledi. Ben de 'Ne suyu, Trabzon öyle oynuyor ki ev yansa gam yemem' dedim. Eve geldiğimde her taraf su içindeydi ama Trabzon yenmişti, önemi yok" diye konuştu.