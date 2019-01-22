AK Partili Cora: Ayıp, artık yeter
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hakem Umut Meler’e tepki gösterdi.
Cora "Hakemleriniz bizi katletti. VAR odası bu işbirliğinin içerisinde. Bu pervasızlığa sessiz kalmayacağız. Türk futbolunu zerre kadar düşünüyorsanız bu maçı tekrar izleyin inceleyin. Ayıp, yeter artık" dedi.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
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sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
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KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
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austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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