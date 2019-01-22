AK Partili Cora:  Ayıp, artık yeter
22 Ocak 2019, Salı
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AK Partili Cora:  Ayıp, artık yeter

AK Partili Cora:  Ayıp, artık yeter

Trabzon Milletvekili , hakem Umut Meler’e tepki gösterdi.

Cora "Hakemleriniz bizi katletti. VAR odası bu işbirliğinin içerisinde. Bu pervasızlığa sessiz kalmayacağız. Türk futbolunu zerre kadar düşünüyorsanız bu maçı tekrar izleyin inceleyin. Ayıp, yeter artık" dedi.

  1. 22.1.2019
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