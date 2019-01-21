Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Trabzonspor yöneticisi Haluk şahin, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yöneten ve tepkilerin hedefi olan Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin'in açıklamalar;
"Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus, bir ligin kaderiyle oynadı. Pazar akşamı Türkiye'ye tiyatro izlettiler."
"Futbol sahada oynanmalı, masa başında değil. O hakemlerin düdükleri gümüşten mi, demirden mi göreceğiz."
"Beşiktaş maçında 7, Başakşehir maçında 11 hatalı karar var. Ligin kaderiyle oynadılar."
Detaylar birazdan...
- 21.1.2019 13:18
- Güncelleme: 21.1.2019 13:25
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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