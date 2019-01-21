Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'dan 'e tepki

Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki

yöneticisi , Trabzonspor - maçını yöneten ve tepkilerin hedefi olan 'e tepki gösterdi.

yöneticisi 'in açıklamalar;

" ve , bir ligin kaderiyle oynadı. Pazar akşamı 'ye tiyatro izlettiler."

"Futbol sahada oynanmalı, masa başında değil. O hakemlerin düdükleri gümüşten mi, demirden mi göreceğiz."

"Beşiktaş maçında 7, Başakşehir maçında 11 hatalı karar var. Ligin kaderiyle oynadılar."

Detaylar birazdan...

  1. 21.1.2019 13:18
  2. Güncelleme: 21.1.2019 13:25
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