Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı

, son 16 turu rövanşında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'de dün konuk ettiği 'e 4-2 mağlup olan bordo-mavili takım, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı bildirildi.

ekibi, ile 23 Ocak Çarşamba günü Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

  1. 21.1.2019 14:25
  2. Güncelleme: 21.1.2019 14:40
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