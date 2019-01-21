Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı bildirildi.
Karadeniz ekibi, Balıkesirspor Baltok ile 23 Ocak Çarşamba günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.
- 21.1.2019 14:25
- Güncelleme: 21.1.2019 14:40
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
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Yorum
SALİH HER FUTBOLCU MUHAKKAK Kİ ALIŞIK OLDUĞU MEVKİDE DAHA FAYDALI OLACAKTIR. ONYEKURU BUNU BİZLERE BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ.
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Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuk bi takım bulabılse kendıne
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