Sigaraya ‘hayır’
23 Nisan 2019, Salı
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Sigaraya ‘Hayır’

Sigaraya ‘Hayır’
Bordo-mavili futbolcular dün karşılaşması öncesi ısınmak için sahaya ellerindeki sigarayla savaş derneğine ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı. Bu mesaj hem taraftardan hem de sosyal medyada büyük ilgi ve destek gördü.
  1. 21.1.2019
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