Onazi’ye sevgi seli

Trabzonspor'da sezonu kapatan Ogenyi Onazi takım arkadaşlarına destek vermek için dün Şenol Güneş Stadı'na geldi. Koltuk değnekleriyle sahaya çıkan Nijeryalı yıldıza tribünler sevgi gösterilerinde bulundu. Skorborda da "Geçmiş olsun Ogenyi Onazi" yazıldı.