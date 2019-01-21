Onazi’ye sevgi seli – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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Onazi’ye sevgi seli

Onazi’ye sevgi seli

'da sezonu kapatan takım arkadaşlarına destek vermek için dün Şenol 'na geldi.

'da sezonu kapatan takım arkadaşlarına destek vermek için dün Şenol 'na geldi. Koltuk değnekleriyle sahaya çıkan Nijeryalı yıldıza tribünler sevgi gösterilerinde bulundu. Skorborda da "Geçmiş olsun Ogenyi Onazi" yazıldı.

  1. 21.1.2019
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