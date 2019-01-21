Karaman: İnce pozisyonlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. 52 yaşındaki hoca, "İnce pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun bir görüşü olabilir. Kritik nokta içerisinde farklı değerlendirebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır verir, oraya buraya" dedi. Ünal Karaman sakat oyuncularla ilgili de şunları söyledi: Acilen dönmelerini bekliyoruz. Ancak Sosa'nın dönmesine daha çok zaman var.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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