Karaman: İnce pozisyonlar – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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Karaman: İnce pozisyonlar

Karaman: İnce pozisyonlar

Trabzonspor Teknik Direktörü , maçın hakemi 'i eleştirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü , maçın hakemi 'i eleştirdi. 52 yaşındaki hoca, "İnce pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun bir görüşü olabilir. Kritik nokta içerisinde farklı değerlendirebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır verir, oraya buraya" dedi. Ünal Karaman sakat oyuncularla ilgili de şunları söyledi: Acilen dönmelerini bekliyoruz. Ancak Sosa'nın dönmesine daha çok zaman var.

  1. 21.1.2019
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