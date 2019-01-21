Karaman: İnce pozisyonlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. 52 yaşındaki hoca, "İnce pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun bir görüşü olabilir. Kritik nokta içerisinde farklı değerlendirebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır verir, oraya buraya" dedi. Ünal Karaman sakat oyuncularla ilgili de şunları söyledi: Acilen dönmelerini bekliyoruz. Ancak Sosa'nın dönmesine daha çok zaman var.