Genç takviyeleri
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Genç takviyeleri

Genç takviyeleri

Karaman, sakat ve milli oyuncuların yokluğunda maçına 19 futbolcuyla çıktı.

Karaman, sakat ve milli oyuncuların yokluğunda maçına 19 futbolcuyla çıktı. Yedek kulübesinde iki genç kaleci Arda Akbulut ve Muzaffer Kablan da yer aldı. 'da denenen gençlerden Berkay Sefa Kara ve Ali Osman Karnapoğlu kadroda yer aldı.
  1. 21.1.2019
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