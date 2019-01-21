Ekuban sevinemedi
23 Nisan 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ekuban sevinemedi

Ekuban sevinemedi

Ekuban sevinemedi

'un İtalyan forveti dün gece golünü atmasına rağmen sevinemedi.

'un İtalyan forveti dün gece golünü atmasına rağmen sevinemedi. Forma giydiği son 5 lig maçında 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunan 24 yaşındaki oyuncu, 'in üçüncü golünde topu kendi ağlarına yollayan isimdi. 47:09'da kendi kalesine gol atan bordo-mavili forvet 73 saniye (48:22) sonra bu sefer Başakşehir ağlarını sarstı. Ekuban bu sezon ligde bir maçta hem kendi kalesine hem rakibe gol atan isim oldu.

EKUBAN DA HASTANELİK
Bordo-mavili takımın Gana asıllı İtalyan futbolcusu Ekuban, maç sonrası hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki futbolcunun sağ dizinde sorun olduğu ve MR'ının çekileceği belirtildi. Son durumu bugün belli olacak.
  1. 21.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekuban sevinemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN