Başakşehir tam yol

Son 5 maçta 13 puan toplayan Trabzonspor önemli eksiklerle çıktığı maçta Başakşehir'e kaybetti. Maça tempolu başlayan bordo- mavililerin defansta yaptığı hataları affetmeyen Başakşehir ilk yarıyı İrfancan ve Caiçara ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Ekuban önce kendi kalesine sonra rakip kaleye attı; ardından Yusuf, Trabzonspor'u umutlandırdı. Ancak baskıyı atlatan Visca ile 4. golü buldu ve zirvedeki puan farkını korudu.



TEK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ

Başakşehir'in Fransız sol beki Clichy maçın ardından şunları söyledi: "Çok iyi oynadık. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi mağlup ederiz."