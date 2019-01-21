Başakşehir tam yol
23 Nisan 2019, Salı
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tam yol

Başakşehir tam yol

Lider, son 5 maçta 13 puan toplayan Fırtına’yı İrfan Can, Clichy, (kk) ve Visca ile yendi. Yusuf, Ekuban’ın golleri ’a yetmedi.

Son 5 maçta 13 puan toplayan önemli eksiklerle çıktığı maçta 'e kaybetti. Maça tempolu başlayan bordo- mavililerin defansta yaptığı hataları affetmeyen Başakşehir ilk yarıyı İrfancan ve Caiçara ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarı önce kendi kalesine sonra rakip kaleye attı; ardından Yusuf, Trabzonspor'u umutlandırdı. Ancak baskıyı atlatan Visca ile 4. golü buldu ve zirvedeki puan farkını korudu.

TEK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ
Başakşehir'in Fransız sol beki Clichy maçın ardından şunları söyledi: "Çok iyi oynadık. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi mağlup ederiz."

  1. 21.1.2019
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