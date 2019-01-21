Başakşehir tam yol
Lider, son 5 maçta 13 puan toplayan Fırtına’yı İrfan Can, Clichy, Ekuban (kk) ve Visca ile yendi. Yusuf, Ekuban’ın golleri Trabzonspor’a yetmedi.
Son 5 maçta 13 puan toplayan Trabzonspor önemli eksiklerle çıktığı maçta Başakşehir'e kaybetti. Maça tempolu başlayan bordo- mavililerin defansta yaptığı hataları affetmeyen Başakşehir ilk yarıyı İrfancan ve Caiçara ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Ekuban önce kendi kalesine sonra rakip kaleye attı; ardından Yusuf, Trabzonspor'u umutlandırdı. Ancak baskıyı atlatan Visca ile 4. golü buldu ve zirvedeki puan farkını korudu.
TEK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ
Başakşehir'in Fransız sol beki Clichy maçın ardından şunları söyledi: "Çok iyi oynadık. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi mağlup ederiz."
- 21.1.2019
-
Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
-
Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
-
Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Başakşehir tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.