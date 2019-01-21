Ahmet Ağaoğlu: "Bu çocukları doğradınız, ağlattınız" – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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: "Bu çocukları doğradınız, ağlattınız"

Ahmet Ağaoğlu: "Bu çocukları doğradınız, ağlattınız"

A Spor’a bağlanan Ağaoğlu “Soyunma odasına gittim. Oyuncularım hüngür hüngür ağlıyor. Gençlerin hakkı resmen iki düdük arasında. Siz bu çocukları ağlattınız” dedi.

ekibinde hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki var. Trabzospor Başkanı , A Spor'a bağlanarak öfkesini dile getirdi. Ağaoğlu "Soyunma odasına gittim. Oyuncularım hüngür hüngür ağlıyor. Siz bu çocukları doğramaya başlarsanız ülke futbolu nasıl kalkınacak? Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder. Bu gençlerin hakkı korunmalı. Onları sahada biz değil hakemler koruyacak" dedi.

'ACIMIZ BÜYÜK'
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları ben değil milyonlar izledi. , golde Ekuban'ı itiyor. Yazık değil mi kırılan ayaklara, yazık değil mi bu çocukların alın terine, yazık değil mi gözyaşlarına. Bu yapılan kul hakkına girer. Bu çocuklar maçı kazansa prim alacaklardı. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ancak beni bu şekilde konuşanlar da utanmalı. Bağırıp çağıralımı mı"

ALTYAPI OLMADAN ASLA
, basketbol altyapı faaliyetleri başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törene katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Altyapı olmadan hiçbir sporun gelişmesi, başarıya ulaşması asla mümkün değildir. Sporla ilgilenen herkesin ahlaklı olması gerekmektedir" ifadesini kullandı. Potada U10, U12, U14, U16 ve U18 takımları bölgeseler müsabakalara katılacak.

  1. 21.1.2019
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