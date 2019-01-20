Trabzonspor'da zirve aşkı bitmiyor

Süper Lig'de dev maç... Bir tarafta 35 puanla sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Başakşehir. Diğer tarafta Ünal Karaman yönetiminde coşan Trabzonspor. "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk hedefleyen iki kulüp Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fırtına evindeki Başakşehir'i devirerek lider ile puan farkını 3'e indirmeyi hesaplıyor. Başakşehir de en azından puanla dönerek farkı korumayı düşünüyor.



7 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisini son olarak 2014-15 sezonunda 3-2'lik skorla devirdi. Ardından oynanan 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ünal Karaman ve öğrencileri bugün Medipol Başakşehir'i mağlup ederek hem de kötü seriyi sona erdirmek hem de şampiyonluk umutlarını artırmak istiyor.



4 EKSiK VAR



Ev sahibi Trabzonspor'da bugünkü Başakşehir maçı öncesinde kritik eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Ogenyi Onazi ve sakatlığı süren kaptan Jose Sosa forma giyemeyecek. Ayrıca İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösteren Vahid Amiri ile Majid Hosseini de Fırtına'yı yalnız bırakacak. Başakşehir'de sakat ve cezalı yok.



EViNDE ÜSTÜN



Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 10 maçta rakibine karşılık 4 galibiyet elde etti. 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 tane yedi.



AVCI ÖNDE



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir'i hocası Abdullah Avcı kariyerleri boyunca 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Avcı'nın meslektaşına 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.



MAÇTAN RAKAMLAR



İki takım bugün 22. kez karşı karşıya gelecek.

Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un 9 galibiyeti var.

Başakşehir, 22 maçın 6'sını kazandı.

Trabzonspor ile Başakşehir 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz Fırtınası, 34 gol kaydetti.

Aynı dönemde Başakşehir'in 22 golü bulunuyor.



ORTADA KAMİL AHMET



Sakatlığı bulunan Onazi ve Sosa'nın yokluğunda orta sahada kimin görev alacağı merak ediliyordu. Teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir karşısında bu bölgede Kamil Ahmet Çörekçi'yi kullanacak. Oyuncunun buraya katacağı enerjiden faydalanmak istiyor.?

MİNİ YORUM | SONUNA KADAR - YUNUS EMRE SEL



Bir tarafta devre arası iki önemli transfer yapan Başakşehir, diğer tarafta transfer yasağı nedeniyle kadrosunu altyapıdan aldığı 8 genç oyuncuyla güçlendirmeye çalışan Trabzonspor. Bir tarafta ekonomik olarak Türkiye'nin en rahat kulübü, diğer tarafta ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor. Biri 35 puanla zirvede diğeri ise 29 puanla takipte. Trabzonspor bu maçı kazanırsa kadrodaki sıkıntılarına rağmen yarışta var olduğunu, sonuna kadar mücadele edeceğini net bir şekilde ortaya koyacak. Kaybederse ise 40 bin taraftar takımı ayakta alkışlayacaktır.