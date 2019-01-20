Trabzonspor'da başkandan moral desteği

Karadeniz Fırtınası'nda başkan Ahmet Ağaoğlu, kritik Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçı sonrasında oyuncularla bir araya gelen başkan Ağaoğlu'nun "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir sınavı var. Camia size çok güveniyor. Bizler de çok güveniyoruz. Bugüne kadar her zorluğun üzerinden geldiniz. Bizler size inanıyoruz. Mücadelenizle formamızı sonuna kadar terleteceğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun bugün de bordo- mavili futbolcularla buluşması bekleniyor.



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Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleye bordo-mavili taraftarlar adeta akın etti. Biletlerin tamamı tükendi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Şenol Güneş Stadı tıklım tıklım olacak. Karadeniz Fırtınası'nın taraftarları bu maç için özel pankartlar da hazırlıyor. Takıma 90 dakika boyunca susmadan destek verilecek.