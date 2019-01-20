Trabzonspor'da başkandan moral desteği
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da başkandan moral desteği

Trabzonspor'da başkandan moral desteği

, oyuncularla buluştu. “Hepinize güveniyoruz” mesajı verdi.

Karadeniz Fırtınası'nda başkan , kritik karşılaşması öncesi futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçı sonrasında oyuncularla bir araya gelen başkan Ağaoğlu'nun "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir sınavı var. Camia size çok güveniyor. Bizler de çok güveniyoruz. Bugüne kadar her zorluğun üzerinden geldiniz. Bizler size inanıyoruz. Mücadelenizle formamızı sonuna kadar terleteceğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun bugün de bordo- mavili futbolcularla buluşması bekleniyor.


KAPALI GİŞE

'un Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleye bordo-mavili taraftarlar adeta akın etti. Biletlerin tamamı tükendi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Stadı tıklım tıklım olacak. Karadeniz Fırtınası'nın taraftarları bu maç için özel pankartlar da hazırlıyor. Takıma 90 dakika boyunca susmadan destek verilecek.

  1. 20.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da başkandan moral desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN