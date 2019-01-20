Trabzonspor'da başkandan moral desteği
Ahmet Ağaoğlu, oyuncularla buluştu. “Hepinize güveniyoruz” mesajı verdi.
Karadeniz Fırtınası'nda başkan Ahmet Ağaoğlu, kritik Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçı sonrasında oyuncularla bir araya gelen başkan Ağaoğlu'nun "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir sınavı var. Camia size çok güveniyor. Bizler de çok güveniyoruz. Bugüne kadar her zorluğun üzerinden geldiniz. Bizler size inanıyoruz. Mücadelenizle formamızı sonuna kadar terleteceğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun bugün de bordo- mavili futbolcularla buluşması bekleniyor.
KAPALI GİŞE
Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleye bordo-mavili taraftarlar adeta akın etti. Biletlerin tamamı tükendi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Şenol Güneş Stadı tıklım tıklım olacak. Karadeniz Fırtınası'nın taraftarları bu maç için özel pankartlar da hazırlıyor. Takıma 90 dakika boyunca susmadan destek verilecek.
- 20.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor'da başkandan moral desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.