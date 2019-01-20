Trabzonspor Başakşehir'e hazır
Ligdeki Başakşehir mücadelesi öncesi Trabzonspor son antrenmanını yaptı.
Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkat çekti. Açma germe ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Çift kale maç oynandı. Sezonu kapatan Onazi koltuk değnekleriyle idmana geldi.
TARAFTARA UYARI GELDİ
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden Başakşehir maçı öncesi taraftara bir takım uyarılarda bulunuldu. Yanıcı madde sokulmaması, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddelerin atılmaması belirtildi. Taraftarlar, merdiven boşlukları ve küfürlü tezahürata karşı da uyardı.
20 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi yönetim, futbolculara para dopingi yaptı. Futbolculara 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Yönetim hak edilmiş primleri ödedi. Ayrıca Başakşehir maçı için F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray maçlarında uygulanan prim sistemi de devreye sokuldu.
EYVAH YİNE UMUT MELER
Yerel basın Başakşehir maçı öncesi hakem Halil Umut Meler nedeniyle endişeli. Gazetelerde "Beşiktaş maçındaki hatalarıyla bizi galibiyetten etti. Trabzonspor camiası en küçük bir hatayı daha kaldırmaz" yazıldı. Bordo- mavili taraftarlar da sosyal medyadan "Adaletli ol" kampanyası başlattı.
HIZLI İYİLEŞTİ
Anthony Nwakaeme'nin sakatlıktan çabuk çıkması teknik direktör Ünal Karaman'ı memnun etti. Başarılı çalıştırıcının Nijeryalı hücum oyuncusunu 11'de kullanacağı öğrenildi. Nwakaeme sol kanatta görev yapacak. Asistleriyle en uçta oynayan Hugo Rodallega'yı beslemeye çalışacak.
EKUBAN HAZIR
Devre arası kampının yıldızı olan Caleb Ekuban heyecanla Başakşehir maçını bekliyordu. Bugün 11'de başlayacak Ganalı yıldız "Rakibimizi yenerek puan farkını 3'e çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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