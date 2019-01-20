Trabzonspor Başakşehir'e hazır
20 Ocak 2019, Pazar
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Trabzonspor Başakşehir'e hazır

Ligdeki mücadelesi öncesi son antrenmanını yaptı.

yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkat çekti. Açma germe ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Çift kale maç oynandı. Sezonu kapatan Onazi koltuk değnekleriyle idmana geldi.


TARAFTARA UYARI GELDİ

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden maçı öncesi taraftara bir takım uyarılarda bulunuldu. Yanıcı madde sokulmaması, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddelerin atılmaması belirtildi. Taraftarlar, merdiven boşlukları ve küfürlü tezahürata karşı da uyardı.

20 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

'un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi yönetim, futbolculara para dopingi yaptı. Futbolculara 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Yönetim hak edilmiş primleri ödedi. Ayrıca Başakşehir maçı için F.Bahçe, ve G.Saray maçlarında uygulanan prim sistemi de devreye sokuldu.

EYVAH YİNE UMUT MELER

Yerel basın Başakşehir maçı öncesi hakem Halil Umut Meler nedeniyle endişeli. Gazetelerde "Beşiktaş maçındaki hatalarıyla bizi galibiyetten etti. Trabzonspor camiası en küçük bir hatayı daha kaldırmaz" yazıldı. Bordo- mavili taraftarlar da sosyal medyadan "Adaletli ol" kampanyası başlattı.

HIZLI İYİLEŞTİ

Anthony Nwakaeme'nin sakatlıktan çabuk çıkması teknik direktör Ünal Karaman'ı memnun etti. Başarılı çalıştırıcının Nijeryalı hücum oyuncusunu 11'de kullanacağı öğrenildi. Nwakaeme sol kanatta görev yapacak. Asistleriyle en uçta oynayan Hugo Rodallega'yı beslemeye çalışacak.

EKUBAN HAZIR

Devre arası kampının yıldızı olan Caleb Ekuban heyecanla Başakşehir maçını bekliyordu. Bugün 11'de başlayacak Ganalı yıldız "Rakibimizi yenerek puan farkını 3'e çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

  1. 20.1.2019
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