Rodallega şampiyonluğu düşlüyor
20 Ocak 2019, Pazar
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Rodallega şampiyonluğu düşlüyor

Rodallega şampiyonluğu düşlüyor

Kulübü FIFA’ya şikayet ettiği söylenen Rodallega, hocası Karaman ile konuştu. Kolombiyalı yıldız, “Ne şikayeti. Benim aklım fikrim şampiyonlukta” dedi.

Fırtına'da Hugo Rodallega'nın alacaklarını tahsil edemediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti. Teknik direktör , maçı öncesi tecrübeli forvetiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman, 33 yaşındaki golcüsüne bu durumu sordu. Rodallega, yüreklere su serpen şu açıklamaları yaptı: "Bunlar nereden çıktı bilmiyorum. Söz konusu bile değil. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Hem de Başakşehir maçıyla. Ben tamamen bu maça odaklanmış durumdayım. Aklım fikrim şampiyonlukta. Başka da bir şey düşünmüyorum. Bu yüzden devre arası gelen teklifleri kabul etmedim Trabzonspor formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum."

  1. 20.1.2019
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