Rodallega şampiyonluğu düşlüyor
Kulübü FIFA’ya şikayet ettiği söylenen Rodallega, hocası Karaman ile konuştu. Kolombiyalı yıldız, “Ne şikayeti. Benim aklım fikrim şampiyonlukta” dedi.
Fırtına'da Hugo Rodallega'nın alacaklarını tahsil edemediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti. Teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir maçı öncesi tecrübeli forvetiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman, 33 yaşındaki golcüsüne bu durumu sordu. Rodallega, yüreklere su serpen şu açıklamaları yaptı: "Bunlar nereden çıktı bilmiyorum. Söz konusu bile değil. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Hem de Başakşehir maçıyla. Ben tamamen bu maça odaklanmış durumdayım. Aklım fikrim şampiyonlukta. Başka da bir şey düşünmüyorum. Bu yüzden devre arası gelen teklifleri kabul etmedim Trabzonspor formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum."
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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