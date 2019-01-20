Rodallega şampiyonluğu düşlüyor

Fırtına'da Hugo Rodallega'nın alacaklarını tahsil edemediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti. Teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir maçı öncesi tecrübeli forvetiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman, 33 yaşındaki golcüsüne bu durumu sordu. Rodallega, yüreklere su serpen şu açıklamaları yaptı: "Bunlar nereden çıktı bilmiyorum. Söz konusu bile değil. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Hem de Başakşehir maçıyla. Ben tamamen bu maça odaklanmış durumdayım. Aklım fikrim şampiyonlukta. Başka da bir şey düşünmüyorum. Bu yüzden devre arası gelen teklifleri kabul etmedim Trabzonspor formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum."