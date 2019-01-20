Joao Pereira'da kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden Trabzonspor'a Joao Pereira'dan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir şekilde sakatlanan Portekizli futbolcu oyuna devam edememiş ve 44. dakikada yerini Abdülkadir Parmak'a bırakmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a bağlanarak Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

EKUBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bir sakatlık haberi de Ekuban'dan geldi. Başkan Ağaoğlu, golcü futbolcunun sakatlandığı ve maçı sakat olarak tamamladığı maçın ardından da hastaneye götürüldüğü açıkladı.

Sol ayak bileğinden sakatlanan Ekuban'ın durumu yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

PEREİRA 6-8 HAFTA YOK

Trabzonspor, Pereira'nın 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Joao Pereira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın oyundan çıkmasının ardından önce soyunma odasında muayenesinin yapıldığını, ardından hastanede filminin çekildiğini belirten Güven, "Pereira'nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır" dedi.