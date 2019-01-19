Trabzonspor'da Meler tedirginliği!
Trabzonspor’un Beşiktaş derbisinde kararları ile büyük tepki çeken hakem Halil Umut Meler’in Başakşehir karşılaşmasına atanması bordo-mavili camiada huzursuzluk oluşturdu.
Süper Lig'in ikinci yarısına yarın oynayacağı Başakşehir maçıyla başlayacak Trabzonspor'da bu karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanması tepki çekti. Meler'in İstanbul'da oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinde sergilediği tavır, Trabzonsporluları çileden çıkartmıştı. Rodallega'nın penaltısını, Abdülkadir Ömür'e yapılan kartlık faulleri ve Amiri'nin kırmızı kartlık pozisyonunu görmezden gelen Meler, isyan ettirmişti. 45. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçen Fırtına, Nwkaeme ile skoru 2-0'a taşımıştı. Ne olduysa bu andan sonra yaşandı. Meler, bordo-mavililerin pozisyonlarını es geçmeye başladı. Ayrıca bir kere VAR'a gidilen maçı 7 dakika uzatmış, siyah-beyazlılar son saniyelerde gol atmıştı.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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