Trabzonspor'da Meler tedirginliği!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'da Meler tedirginliği!

Trabzonspor'da Meler tedirginliği!

’un derbisinde kararları ile büyük tepki çeken hakem ’in karşılaşmasına atanması bordo-mavili camiada huzursuzluk oluşturdu.

Süper Lig'in ikinci yarısına yarın oynayacağı maçıyla başlayacak 'da bu karşılaşmaya hakem 'in atanması tepki çekti. Meler'in İstanbul'da oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan derbisinde sergilediği tavır, Trabzonsporluları çileden çıkartmıştı. Rodallega'nın penaltısını, Abdülkadir Ömür'e yapılan kartlık faulleri ve Amiri'nin kırmızı kartlık pozisyonunu görmezden gelen Meler, isyan ettirmişti. 45. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçen Fırtına, Nwkaeme ile skoru 2-0'a taşımıştı. Ne olduysa bu andan sonra yaşandı. Meler, bordo-mavililerin pozisyonlarını es geçmeye başladı. Ayrıca bir kere VAR'a gidilen maçı 7 dakika uzatmış, siyah-beyazlılar son saniyelerde gol atmıştı.

  1. 19.1.2019
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