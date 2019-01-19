Trabzonspor'da Awaziem üzüntüsü

Porto ile de oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama noktasında görüşmeler yapan bordo-mavililer, Portekiz ekibi ile de el sıkışıp transfer yasağının kalkmasını beklemeye başlamıştı. Ancak yasak kalkmayınca bordo-mavililer hem Porto'ya hem de 22 yaşındaki futbolcuya yazı yollayarak, "Transfer geçekleşmediği için üzgünüz" ifadelerini kullandı. Nijeryalı oyuncu yaz döneminde alınabilir.



BU BİR FIRSATTIR



Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, transfer yasağının beklenen bir süreç olduğunu belirtti. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesinin gençler olduğunu vurgulayan Sağıroğlu, "FIFA'da 18 tane dosyamız var. Bunların her birini de ödemek de aşağı yukarı 40 milyon TL'den 100 milyon TL'ye rakamlar. Transfer yasağımız bekleniyordu ve geldi. Avantaj mı, dezavantaj mı bunu bana sorarsanız avantaj. Gençler için bir fırsat. Trabzonspor adına ben bunu fırsat olarak görüyorum. En azından taraftarın transfer heyecanı ortadan kalktı" dedi.



MİNİ YORUM | BU BORÇ NASIL OLMUŞ - OLCAY ÇAKIR



Transfer yasağı sonrası "aslında bize ne oldu?" sorusuna da cevap aramak için fırsat doğmuş oldu. Şu oldu. Konuyu Yusuf Yazıcı üzerinden ele alıp derdimizi anlatmaya çalışalım. Şimdi "olunca" sahiplenmek, "Böyle öz evlatlara can kurban" demek işin kolayı çünkü. Yusuf isminin ilk duyulduğu, sahaya ilk kez sürüldüğü günleri anımsayın lütfen. Süreçte "Bundan olmaz" diyenleri ve bizi linç edenleri, ettirenleri de... Şimdi. Onların kazandığını düşünün ve o mevkiye minimum 5 milyon euro bedelli kaç denemelik adam alınacaktı? Kaçı oynayacaktı, katkı verecekti? Abdülkadir, Hüseyin, Uğurcan üzerinden şimdi yap bir hesap bakalım. Bu borç nasıl olmuş? Senin payın ne?