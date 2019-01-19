Trabzonspor Başakşehir maçında daha savaşçı olacak

Nwakaeme'nin oynayabilecek seviyeye gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kupadaki Balıkesirspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'le Başakşehir maçının provasını yapan Karaman, bu karşılaşma da sadece Batuhan-Nwakaeme değişikliğini yapmayı planlıyor. Kamil Ahmet'i biraz daha defansif oynatacak tecrübeli hoca çok iyi bir kamp dönemi geçiren Yusuf Yazıcı'ya ise orta sahadaki tüm sorumluluğu almasını tembih etti.

BANA BIRAKIN



Ekuban, Başakşehir'i gözünü kestirdi. Son olarak Balıkesir kupa maçında fileleri havalandırarak başarılı performansını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında da üzerine düşeni yapacağını söyledi. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Gana asıllı İtalyan forvet, "Belki de sezonun en kritik maçına çıkacağız. Tüm her şeyimizle bu karşılaşmaya konsantre olmuş durumdayız. Takım olarak iyi mücadele ortaya koyarak istediğimizi elde edeceğimize eminim. Yeter ki taraftarlarımız son ana kadar yanımızda olsun. Bu maçta da üzerime düşeni yapıp takımıma gereken katkıyı sağlayacağım" diye konuştu.



EN BÜYÜK GÜÇ 12. ADAM



Teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir karşılaşmasında tribünlerin tamamen dolacağının bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. 52 yaşındaki hoca, maçtaki itici güçlerinin 12. adam olacağını belirterek, "Biz sahada onlar tribünde mücadele verecek. Bu maçın öneminin bizler kadar hatta bizden daha çok onlar farkında. Birlikte istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Tribünlerin dolacak olması harika bir haber" dedi.



MİNİK DOĞA İLE BULUŞTU



Karadeniz ekibinin 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunan minik hayranı Doğa ile bir araya geldi. Ömür, kendisine büyük bir hayranlık besleyen Doğa ile buluşurken, o anlar klip haline getirildi. Yayınlanan video kısa sürede binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.



YARIN BAŞLIYOR



Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol altyapı faaliyetlerini başlattıklarını bildirdi. Hayırlıoğlu, basketbola büyük önem verdiklerini belirterek, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin katılımıyla yarın törenle altyapı faaliyetlerinin başlayacağını duyurdu.



ALGAN'A ZİYARET



Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonla kalbine stent takılan bordo-mavili kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan'ı evinde ziyaret etti. Nizamettin Algan ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek, Trabzonspor'a ligin ikinci yarısındaki maçlar için başarılar diledi.