Trabzonspor 5 yılda servet harcadı

FIFA'dan gelen transfer yasağını camiada kimi avantaj olarak görürken, kimi de takviyenin şart olduğunu savunuyor. FotoMaç olarak son 5 yılda özellikle yabancı transferlerine harcanan rakamları derledik ve ortaya çıkan miktarlara rahatlıkla 'Servet' nitelendirilmesi yapılabilir. KAP'a gönderilen açıklamalara bakılarak yapılan araştırmada, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın 32 yabancı aldığı gözüküyor.



Karadeniz ekibi bu periyotta 48 milyon 518 bin euro (295 milyon 959 bin TL) bonservis ödedi. Futbolculara yıllık 52 milyon 857 bin euro (322 milyon 427 bin TL) ödeme taahhüt edildi. 5 yılda yerliler de dahil edildiğinde 44 futbolcu geldi. Burak 8 milyon euro, Muhammet Demir 3 milyon, İshak Doğan 2.35 milyon, Erkan Zengin 2.25 milyon, Aytaç Kara 2.1 milyon, Deniz Yılmaz 1.8 milyon, Mehmet Ekici 1.5 milyon, Serdar Gürler 1.3 milyon euro, Gökhan Karadeniz 900 bin, Musa Nizam 750 bin, Okay Yokuşlu 2 milyon, Özer 1.5 milyon, Alper 1 milyon, Sefa 3.5 milyon euro'ya alınmış.



32 YABANCI ALINDI



Karadeniz ekibi, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'te göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'te seçilen Muharrem Usta dönemlerinde yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin euro (618 milyon 208 bin TL) çıktı.



16'ŞAR YABANCI GELDİ



İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı transferine imza attı. Bu dönemde 26 milyon 350 bin euro (160 milyon 735 bin TL) bonservis bedeli öderken, transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 101 bin euro (147 milyon 16 bin TL) ise yıllık ücret vermeyi taahhüt etti.





300 MİLYON TL HARCADI



Usta, kendisinde önce görevde olan İbrahim Hacıosmanoğlu gibi 16 yabancı aldı. Usta döneminde bonservis bedellerine 22 milyon 168 bin euro (135 milyon 224 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 28 milyon 756 bin euro (175 milyon 411 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.