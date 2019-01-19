Başakşehir maçı öncesi Yusuf Yazıcı'dan iddialı açıklamalar

21 yaşındaki orta saha, "Bizim için 6 puanlık karşılaşma. Kazanırsak çok önemli bir avantaj elde edebiliriz. İkinci sıradayız ve liderle fark 3 puana inecek. Devre arası kampımız çok iyi geçti ve bunun karşılığını alacağız" dedi. Yusuf, kaptanlık sonrası sorumluluğunun daha da arttığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.