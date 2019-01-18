Rota Başakşehir

Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kupada forma giyenler rejenerasyon çalışması uyguladı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakat olan Sosa ve Onazi ile Asya Kupası'nda olan Amiri ve Hosseini idmanda yer almadı.



UMUT MELER YÖNETECEK

MHK, pazar günü oynanacak Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Bordo-mavililer, ligde bu sezon Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Akhisarspor'u (D) 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, Beşiktaş (D) ile 2-2 berabere kalmıştı.



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Medipol Başakşehir maçı biletlerinin yüzde 80'i satıldı. Bordo-mavili yöneticiler, ellerinde sadece 6 bin bilet kaldığını belirtirken, onların da maç gününe kadar tükenmesini beklediklerini söylediler. Pazar akşamı oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarların, Şenol Güneş Stadı'nda görsel şölen için de hazırlık yaptıkları öğrenildi.