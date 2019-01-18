Rota Başakşehir – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Rota Başakşehir

Rota Başakşehir

maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.

maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda kupada forma giyenler rejenerasyon çalışması uyguladı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakat olan Sosa ve Onazi ile Asya Kupası'nda olan Amiri ve Hosseini idmanda yer almadı.

UMUT MELER YÖNETECEK
MHK, pazar günü oynanacak Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçında 'i görevlendirdi. Bordo-mavililer, ligde bu sezon Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Akhisarspor'u (D) 3-1, 'yi 2-1 yenerken, (D) ile 2-2 berabere kalmıştı.

YİNE KAPALI GİŞE
Medipol Başakşehir maçı biletlerinin yüzde 80'i satıldı. Bordo-mavili yöneticiler, ellerinde sadece 6 bin bilet kaldığını belirtirken, onların da maç gününe kadar tükenmesini beklediklerini söylediler. Pazar akşamı oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarların, Stadı'nda görsel şölen için de hazırlık yaptıkları öğrenildi.

  1. 18.1.2019
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