Rota Başakşehir
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kupada forma giyenler rejenerasyon çalışması uyguladı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakat olan Sosa ve Onazi ile Asya Kupası'nda olan Amiri ve Hosseini idmanda yer almadı.
UMUT MELER YÖNETECEK
MHK, pazar günü oynanacak Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Bordo-mavililer, ligde bu sezon Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Akhisarspor'u (D) 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, Beşiktaş (D) ile 2-2 berabere kalmıştı.
YİNE KAPALI GİŞE
Medipol Başakşehir maçı biletlerinin yüzde 80'i satıldı. Bordo-mavili yöneticiler, ellerinde sadece 6 bin bilet kaldığını belirtirken, onların da maç gününe kadar tükenmesini beklediklerini söylediler. Pazar akşamı oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarların, Şenol Güneş Stadı'nda görsel şölen için de hazırlık yaptıkları öğrenildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Rota Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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