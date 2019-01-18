Öğrencilerden moral
Trabzonspor Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri antrenmana gelerek, takıma moral verdi.
Trabzonspor Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri antrenmana gelerek, takıma moral verdi. Eski başkanlardan Sadri Şener de kulübe ziyarette bulundu. Şener, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve Ünal Karaman ile görüştü.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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