Öğrencilerden moral – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Öğrencilerden moral

Öğrencilerden moral

Lisesi ve öğrencileri antrenmana gelerek, takıma moral verdi.

Lisesi ve öğrencileri antrenmana gelerek, takıma moral verdi. Eski başkanlardan de kulübe ziyarette bulundu. Şener, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve ile görüştü.

  1. 18.1.2019
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