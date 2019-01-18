Basketbolda sıfırdan start – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Basketbolda sıfırdan start

Basketbolda sıfırdan start

'da geçtiğimiz yıl kapanan kulübü amatör olarak yeniden hayata geçiyor.

'da geçtiğimiz yıl kapanan kulübü amatör olarak yeniden hayata geçiyor. U12, 14 ve 16 takımlarını kuran bordo-mavililer pazar günü 11.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda açılış yapıp, ilk idmanı gerçekleştirecek. Hedef kademeli olarak üst liglere çıkmak. Basketbol şubesinde Osman Ekinci ve Engin Kamber görev alacak.

  1. 18.1.2019
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