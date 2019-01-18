Basketbolda sıfırdan start

Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl kapanan basketbol kulübü amatör olarak yeniden hayata geçiyor. U12, 14 ve 16 takımlarını kuran bordo-mavililer pazar günü 11.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda açılış yapıp, ilk idmanı gerçekleştirecek. Hedef kademeli olarak üst liglere çıkmak. Basketbol şubesinde Osman Ekinci ve Engin Kamber görev alacak.