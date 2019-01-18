Basketbolda sıfırdan start
Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl kapanan basketbol kulübü amatör olarak yeniden hayata geçiyor.
Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl kapanan basketbol kulübü amatör olarak yeniden hayata geçiyor. U12, 14 ve 16 takımlarını kuran bordo-mavililer pazar günü 11.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda açılış yapıp, ilk idmanı gerçekleştirecek. Hedef kademeli olarak üst liglere çıkmak. Basketbol şubesinde Osman Ekinci ve Engin Kamber görev alacak.
- 18.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Basketbolda sıfırdan start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.