Yarı kombine
İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor.
İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor. Fiyatlar: Platium B Blok 2.250 TL, A-C Blok: 2 bin, VIP Gold: 1250, Silver: Bin TL, Batı 1: 450, Batı 2: 350, Doğu 1: 300, Doğu 2: 250, Doğu 3: 200, Kale Arkaları: 125 TL.
YOĞUN İLGİ
Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak Başakşehir maçının biletleri satışa sunulmuştu. En ucuzunun 35 TL'ye satıldığı biletlere taraftarın ilgisi yoğun. İlginin daha da artması bekleniyor.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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