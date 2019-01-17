Yarı kombine – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Yarı kombine

Yarı kombine

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor.

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor. Fiyatlar: Platium B Blok 2.250 , A-C Blok: 2 bin, VIP Gold: 1250, Silver: Bin TL, Batı 1: 450, Batı 2: 350, Doğu 1: 300, Doğu 2: 250, Doğu 3: 200, Kale Arkaları: 125 TL.

YOĞUN İLGİ
'in 18. haftasında pazar günü Stadı'nda oynanacak maçının biletleri satışa sunulmuştu. En ucuzunun 35 TL'ye satıldığı biletlere taraftarın ilgisi yoğun. İlginin daha da artması bekleniyor.

  1. 17.1.2019
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