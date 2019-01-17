Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı devam eden Jose Sosa ve Onazi katılmadı.
Balıkesirspor Baltok maçında forma giyen futbolcuların koştuğu antrenmanda, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmanda, Nwakaeme de takımdan ayrı koştu.
SOSA YOK, NWAKAEME DÖNÜYOR
Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.
Bordo-mavili futbolcunun tam olarak düzelmesinin birkaç hafta daha alacağı, düzelmeden riske edilmek istenmediği öğrenildi.
Antalya kampında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin ise hafta sonundaki karşılaşmada takımda yer alabileceği belirtildi.
TRANSFER YASAĞI GENÇLERİ DE ETKİLEDİ
Transfer yasağı Antalya kampına getirilen genç oyuncuları da etkiledi.
Bordo-mavililere kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem de transfer yasağı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Bugünkü antrenmana çıkmayan oyuncular, 1461 Trabzon'a gitti.
- 17.1.2019 13:12
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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