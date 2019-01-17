M’bia boşta – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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M’bia boşta

M’bia boşta

Adı sık sık ile anılan Stephane M'bia, ile olan sözleşmesini feshetti.

Adı sık sık ile anılan Stephane M'bia, ile olan sözleşmesini feshetti. Bordo- mavili taraftarlar sosyal medyadan yönetimi mesaj yağmuruna tutarak, transfer yasağının kalkması durumunda 32 yaşındaki ön liberonun alınmasını talep etti.

  1. 17.1.2019
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