Gençlere zam yapıldı
Yönetim, sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan Hüseyin Türkmen başta olmak üzere forma şansı bulan tüm oyuncuların maaşlarını artırdı.
Yönetim, sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan Hüseyin Türkmen başta olmak üzere forma şansı bulan tüm oyuncuların maaşlarını artırdı. Gençlerin yıllık kazancının minimum 500 bin TL'ye yükseldiği belirtildi. Altyapıdan yeni sözleşme imzalanan isimlerin de forma şansı buldukça ücretlerinde düzenleme yapılacağı öğrenildi. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın da ilk etapta düşük paralarla oynadığı ancak kendilerini geliştirdikçe ücretlerinin yıllık 3 milyon TL'ye çekildiği vurgulandı.
Başta Hüseyin Türkmen olmak üzere forma giyen tüm gençlerin ücreti 500 bin TL'ye çıktı
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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