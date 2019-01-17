Bana güvenin

Dün ile son 4 maçta 4 gol kaydeden Rodallega, ikinci yarıda da gollerine devam edeceğini söyledi. 33 yaşındaki yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu takımı destekleyen herkes bana güvenebilir. Bomba gibi geliyoruz" yorumunu yaptı.