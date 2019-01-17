Bana güvenin – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Bana güvenin

Bana güvenin

ile son 4 maçta 4 gol kaydeden , da gollerine devam edeceğini söyledi.

ile son 4 maçta 4 gol kaydeden , da gollerine devam edeceğini söyledi. 33 yaşındaki yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu takımı destekleyen herkes bana güvenebilir. Bomba gibi geliyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 17.1.2019
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