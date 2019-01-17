Bana güvenin
Dün ile son 4 maçta 4 gol kaydeden Rodallega, ikinci yarıda da gollerine devam edeceğini söyledi.
Dün ile son 4 maçta 4 gol kaydeden Rodallega, ikinci yarıda da gollerine devam edeceğini söyledi. 33 yaşındaki yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu takımı destekleyen herkes bana güvenebilir. Bomba gibi geliyoruz" yorumunu yaptı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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