Avantajlı Fırtına
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi. Karadeniz ekibi bu galibiyetle ikinci karşılaşma öncesi avantajlı bir skor elde etti. 45+1'de Abdülkadir Ömür, topu Ekuban'ın önüne bıraktı. Ceza sahasına giren İtalyan forvet, fileleri sarstı ve ilk devreyi Fırtına 1-0 önde bitirdi.
RODALLEGA AFFETMEDİ
48'de Nizamettin'in muhteşem golü ile skor eşitlendi. Ardından maça ağırlığını koyan Karadeniz ekibi, birçok pozisyona girdi. 63'te Pereira'nın köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Rodallega, darbeli bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 73'te Yusuf karşı karşı kaçırınca maç 2-1 sona erdi.
AY-YILDIZA SAYGI
Bordo-maviler maç öncesi İstiklal Marşı sırasında alkışlanacak bir harekete imza attı. Futbolcular marş sırasında dev Türk bayrağının açıldığı kuzey tribününe dönerek İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar taraftarların büyük beğenisi topladı.
NASIL TUR ATLAR?
Balıkesir'i dün 2-1 yenen Fırtına, 23 Ocak Çarşamba günü her türlü beraberlikle tur atlayacak. Karadeniz ekibi 1-0, 3-1 gibi skorlarla kaybederse elenebilir.
14'Ü ALTYAPIDAN
Bordo-mavili takımın Balıkesirspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu. Bordo-mavili takımın kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.
KAMİL SÜPRİZİ
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure'yi ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, orta sahada ise Batuhan Artarslan'ın yanında esas mevkii sağbek olan Kamil Ahmet'i oynatarak sürprize imza attı.
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Avantajlı Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.