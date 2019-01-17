Avantajlı Fırtına

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi. Karadeniz ekibi bu galibiyetle ikinci karşılaşma öncesi avantajlı bir skor elde etti. 45+1'de Abdülkadir Ömür, topu Ekuban'ın önüne bıraktı. Ceza sahasına giren İtalyan forvet, fileleri sarstı ve ilk devreyi Fırtına 1-0 önde bitirdi.



RODALLEGA AFFETMEDİ

48'de Nizamettin'in muhteşem golü ile skor eşitlendi. Ardından maça ağırlığını koyan Karadeniz ekibi, birçok pozisyona girdi. 63'te Pereira'nın köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Rodallega, darbeli bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 73'te Yusuf karşı karşı kaçırınca maç 2-1 sona erdi.



AY-YILDIZA SAYGI

Bordo-maviler maç öncesi İstiklal Marşı sırasında alkışlanacak bir harekete imza attı. Futbolcular marş sırasında dev Türk bayrağının açıldığı kuzey tribününe dönerek İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar taraftarların büyük beğenisi topladı.



NASIL TUR ATLAR?

Balıkesir'i dün 2-1 yenen Fırtına, 23 Ocak Çarşamba günü her türlü beraberlikle tur atlayacak. Karadeniz ekibi 1-0, 3-1 gibi skorlarla kaybederse elenebilir.



14'Ü ALTYAPIDAN

Bordo-mavili takımın Balıkesirspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu. Bordo-mavili takımın kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.



KAMİL SÜPRİZİ

Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure'yi ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, orta sahada ise Batuhan Artarslan'ın yanında esas mevkii sağbek olan Kamil Ahmet'i oynatarak sürprize imza attı.