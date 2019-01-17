43’lük delikanlı! – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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43’lük delikanlı!

43’lük delikanlı!

sezonunda , Hertha 'den alınan , 43 yaşında takımı Botafoga 'ye oldu.

sezonunda , Hertha 'den alınan , 43 yaşında takımı Botafoga 'ye oldu. Sambacı, bordo- mavili forma ile 18 maça çıkmış ve fileleri 2 defa sarsmıştı.

  1. 17.1.2019
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