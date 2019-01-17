2 genç imza – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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2 genç imza

2 genç imza

denenen genç oyuncular ve ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

denenen genç oyuncular ve ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı. İkisi de stoper olan futbolcuların kamp performansı teknik direktör tarafından beğenilmişti.

  1. 17.1.2019
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