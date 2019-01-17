2 genç imza
Antalya kampına denenen genç oyuncular Oğuzhan Açıl ve Ali Osman Karnapoğlu ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı.
Antalya kampına denenen genç oyuncular Oğuzhan Açıl ve Ali Osman Karnapoğlu ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı. İkisi de stoper olan futbolcuların kamp performansı teknik direktör Ünal Karaman tarafından beğenilmişti.
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
2 genç imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.