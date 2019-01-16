UEFA çıkarması – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri UEFA çıkarması

çıkarması

UEFA çıkarması

, 2016'da imzaladığı protokolünün üçüncü yılında Başkan öncülüğündeki ekiple 'de sunum yapacak.

, 2016'da imzaladığı protokolünün üçüncü yılında Başkan öncülüğündeki ekiple 'de sunum yapacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "UEFA, 31 Ocak'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. 'den de bir yetkili gelecek" dedi.

  1. 16.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN