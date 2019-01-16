UEFA çıkarması

Trabzonspor, 2016'da imzaladığı UEFA FFP protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple İsviçre'de sunum yapacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "UEFA, 31 Ocak'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. TFF'den de bir yetkili gelecek" dedi.