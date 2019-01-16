TED ile #YanYana – Fotomaç – 16 Ocak 2019
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TED ile #YanYana

Bordo-mavililer ile Koleji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Bordo-mavililer ile Koleji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 1.5 yıllık anlaşma kapsamında TED, Spor Stadı'nda bulunan ''' tribününün isim sponsoru oldu. Bundan böyle bu tribün "TED Yavru Fırtına Tribünü" olarak adlandırılacak.

MİNİKLERİN TRİBÜNÜ
, Şenol Güneş Stadı'nda minik taraftarlara özel bir tribün oluşturdu. 'Yavru Fırtına Tribünü'nden kombine alacak taraftarı, maç öncesi seremoniye katılma hakkından forma hediyelerine kadar bir dizi ayrıcalık bekliyor. Yavru Fırtınalar, ayrıca, bu tribüne özel olarak hazırlanan oyun salonunda yer alan Play Station parkurlarında keyifle zaman geçirecek.

  1. 16.1.2019
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