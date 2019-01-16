TED ile #YanYana
Bordo-mavililer ile TED Trabzon Koleji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Bordo-mavililer ile TED Trabzon Koleji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 1.5 yıllık anlaşma kapsamında TED, Şenol Güneş Spor Stadı'nda bulunan 'Yavru Fırtına'' tribününün isim sponsoru oldu. Bundan böyle bu tribün "TED Trabzon Koleji Yavru Fırtına Tribünü" olarak adlandırılacak.
MİNİKLERİN TRİBÜNÜ
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda minik taraftarlara özel bir tribün oluşturdu. 'Yavru Fırtına Tribünü'nden kombine alacak taraftarı, maç öncesi seremoniye katılma hakkından forma hediyelerine kadar bir dizi ayrıcalık bekliyor. Yavru Fırtınalar, ayrıca, bu tribüne özel olarak hazırlanan oyun salonunda yer alan Play Station parkurlarında keyifle zaman geçirecek.
- 16.1.2019
-
Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
-
Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
-
Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
TED ile #YanYana haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.